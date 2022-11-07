Марібор в поєдинку 16-го туру чемпіонату Словенії розніс Муру, а Йосіп Ілічіч вперше зіграв за команду після свого повернення.

Чемпіонат Словенії 2022/23, 16-й тур

Марібор – Мура – 5:1

Голи: Вотсон, 15, Брніч, 32, Толіч, 43, (пен.), Віпотнік, 74, Ілічіч, 89 – Даку, 45+4

Вилучення: Коус, 62 (Мура)

Марібор оформив перемогу ще в першому таймі – на голи Вотсона, Брніча та Толіча результативно відповів лише Даку. Після перерви Віпотнік знову зробив різницю м'ячів у 3 голи, а на 77 хвилині на поле вийшов Йосіп Ілічіч.

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Колишній одноклубник Маліновського шокував зовнішнім виглядом – словенець набрав чималу зайву вагу. Проте це не завадило йому заробити пенальті на останніх хвилинах, який він сам і реалізував.

Зауважимо, що ця перемога трохи покращила турнірне становище Марібора, який піднявся на 6 місце з 21 пунктом. Відставання від першої Олімпії становить 19 пунктів.

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