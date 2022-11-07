Марибор в поединке 16-го тура чемпионата Словении разнес Муру, а Йосип Иличич впервые сыграл за команду после возвращения.

Чемпионат Словении 2022/23, 16-й тур

Марибор – Мура – 5:1

Голы: Уотсон, 15, Брнич, 32, Толич, 43, (пен.), Ипотич, 74, Иличич, 89 – Даку, 45+4

Удаление: Коус, 62 (Мура)

Марибор оформил победу еще в первом тайме – на голы Уотсона, Брнича и Толича результативно ответил только Даку. После перерыва Випотник снова сделал разницу мячей в 3 гола, а на 77 минуте на поле вышел Йосип Иличич.

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Бывший одноклубник Малиновского шокировал внешним видом – словенец набрал немалый лишний вес. Однако это не помешало ему заработать на последних минутах пенальти, который он сам и реализовал.

Заметим, что эта победа немного улучшила турнирное положение Марибора, поднявшегося на 6-е место с 21 пунктом. Отставание от первой Олимпии составляет 19 пунктов.

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