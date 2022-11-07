Нападник ПСЖ вже планує своє майбутнє, яке залежить від результатів збірної Аргентини на чемпіонаті світу в Катарі.

Влітку у Ліонеля Мессі завершується контракт з ПСЖ. За підсумками Мундіалю нападник вирішить, що робити далі. Якщо Аргентина стане чемпіоном світу, то Мессі, швидше за все, покине Європу і поїде догравати в екзотичне місце – наприклад, МЛС.

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Якщо ж "альбіселестес" не зуміють виграти Кубок світу, то Лео налаштований продовжувати грати на високому рівні, щоб спробувати поїхати ще й на ЧС-2026 і таки здобути омріяний трофей, хоча на той момент йому буде вже 39 років.

В такому випадку основними варіантами для 7-разового володаря "Золотого м'яча" буде або ПСЖ (найпростіший вибір), або ж повернення в Барселону. Після відходу Жерара Піке шанси на камбек Ліонеля зросли, повідомляє El Nacional.

ЧС-2022 у Катарі стане для Мессі п'ятим у кар'єрі. Найвище досягнення 35-річного аргентинця – вихід у фінал ЧС-2014.

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