Мауро Ікарді пропустив тренування паризького клубу, повідомляє L'Équipe.

Сексуальна акторка стала причиною розриву Ікарді та Ванди Нари – у неї також троє дітей

На 28-річного аргентинця негативно вплинула заява його дружини Ванди Нари про те, що вони вже не сім'я. Жінка звинуватила Мауро у зраді та покинула столицю Франції разом із їхніми дітьми.

Нагадаємо, Ванда та Мауро одружились у квітні 2014-го, заради Ікарді Нара покинула свого колишнього чоловіка Максі Лопеса. Варто відзначити, що на той час обоє грали за Сампдорію. У пари народились дві доньки, а також вони виховували ще трьох синів від першого шлюбу Ванди.

ПСЖ на очах Мессі здійснив натужний камбек – Мбаппе оформив гол+пас у матчі проти сенсації сезону