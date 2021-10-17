Спокуслива модель, акторка та співачка Чіна Суарес закрутила роман із Мауро Ікарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

"Ти зруйнував сім'ю заради повії", – скандальна дружина Ікарді звинуватила форварда ПСЖ у зраді

Напередодні дружина нападника ПСЖ Ванда Нара заявила, що Мауро "зруйнував сім'ю заради повії". Джерело запевняє, що розлад у сімейства Ікарді вже триває давно, і зараз Нара готується до розлучення.

Варто відзначити, що у Чіни є троє дітей від попередніх стосунків (у Ванди також вже було троє синів до роману з Мауро).

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