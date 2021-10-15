Ліга 1, 10-й тур

ПСЖ – Анже – 2:1

Голи: Данілу, 69, Мбаппе, 87 (пен.) – Фюльжені, 36

Із суперзіркового тріо парижан грав лише Мбаппе, оскільки Мессі та Неймар не встигали відновитись після матчів за свої південноамериканські збірні. Аргентинець все ж прилетів у Париж і дивився гру з трибун.

Власник ПСЖ легко розширив бюджет клубу на сезон – сума вже перевищує 500 млн євро

Гостем ПСЖ став сенсаційний Анже, який йшов у зоні Ліги чемпіонів. "Чорно-білі" мали серію з трьох матчів поспіль без поразок, натомість команда Почеттіно у минулому турі вперше програла в чемпіонаті, не впоравшись з Ренном. Звітний поєдинок підтвердив хороший рівень Анже. Підопічні Жеральда Батікля впевнено тримали оборону, а на 36-й хвилині огризнулись гольовою атакою. Оборона ПСЖ проспала і фланговий простріл Буфала і замикання від Фюльжені. Еррера міг зрівняти рахунок, однак його гол скасували через офсайд.

Господарі довго билися в стіну і по перерві, тому Почеттіно зробив низку замін. На полі з'явився і захисник Хуан Бернат, який пропустив понад рік через травму коліна. Втім, героєм Парижа став не він. Мбаппе виконав ідеальну подачу на голову Данілу, і опорник не схибив. Під завісу поєдинку Кіліан вирвав для команди всі 3 очки. Після перегляду повтору арбітр призначив пенальті за гру рукою, а форвард ПСЖ чітко реалізував вирок – 2:1.

Іспит для Роналду та Лєвандовскі, "кризове дербі" Барселони, пекельний виїзд Моурінью: топ-матчі євровікенду