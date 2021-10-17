Мауро Икарди пропустил тренировку парижского клуба, сообщает L'Équipe.

Сексуальная актриса стала причиной разрыва Икарди и Ванды Нары – у нее также трое детей

На 28-летнего аргентинца негативно повлияло заявление его жены Ванды Нары о том, что они уже не семья. Женщина обвинила Мауро в измене и покинула столицу Франции вместе с их детьми.

Напомним, Ванда и Мауро поженились в апреле 2014-го, ради Икарди Нара бросила своего бывшего мужа Макси Лопеса. Стоит отметить, в то время оба играли за Сампдорию. У пары родились две дочери, а также они воспитывали еще трех сыновей от первого брака Ванды.

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