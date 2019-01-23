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Ігуаїн вилетів у Лондон для проходження медогляду в Челсі

11:36 748 Читать на русском
Ігуаїн вилетів у Лондон для проходження медогляду в Челсі
Гонсало Ігуаїн / ESPN

Форвард Мілана Гонсало Ігуаїн, права на якого належать Ювентусу, вилетів до Лондона, щоб завершити свій перехід у Челсі.

Аргентинський нападник найближчим часом стане гравцем Челсі. За інформацією Sky Sports Ігуаїн вже вилетів у Лондон для проходження медобстеження у лондонському клубі.

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Очікується, що після медогляду Гонсало підпише контракт із "синіми". Італійський журналіст видання Calciomercato опублікував світлину гравця із аеропорту.

Італійський інсайдер Альфредо Педулла, яким першим повідомив про призначення Мауріціо Саррі тренером Челсі, також підтверджує переїзд Гонсало на Стемфорд Брідж.

Перехід Ігуаїна спровокує цілий ланцюг трансферів. Повідомлялось, що Мілан найближчим часом оголосить про трансфер Пйонтека, а Мората поїде у Мадрид захищати кольори Атлетіко.

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