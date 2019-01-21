Мілан завтра може оголосити про трансфер Пйонтека – стали відомі деталі угоди

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек змінить клубну прописку в Серії А.

Мілан вже завтра може оголосити про перехід форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека, стверджує Calciomercato.

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Польський форвард у вівторок повинен пройти медобстеження і підписати контракт з "россонері", який розрахований до 2023 року. За інформацією джерела, Мілан заплатить за Пйонтека 35 млн євро. Окрім цього, в Дженоа перейде хавбек міланського клубу Хосе Маурі.

Цей перехід може спровокувати цілий ланцюг трансферів. Вочевидь, Гонсало Ігуаїн покине Мілан і приєднається до Челсі, а форвард лондонського клубу Альваро Мората стане гравцем Атлетіко.

Сьогодні Мілан обіграв Дженоа в рамках 20-го туру Серії А. Пйонтек не брав участі у матчі через дискваліфікацію. Після поєдинку тренер Дженоа Чезаре Пранделлі натякнув, що поляк незабаром покине команду.

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