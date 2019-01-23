Игуаин вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в Челси

Форвард Милана Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат Ювентусу, вылетел в Лондон, чтобы завершить свой переход в Челси.

Аргентинский нападающий в ближайшее время станет игроком Челси. По информации Sky Sports Игуаин уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в лондонском клубе.

Азар рассказал, что хотел покинуть Челси летом

Ожидается, что после медосмотра Гонсало подпишет контракт с "синими". Итальянский журналист издания Calciomercato опубликовал фотографию игрока из аэропорта.

Итальянский инсайдер Альфредо Педулла, которым первым сообщил о назначении Маурицио Сарре тренером Челси, также подтверждает переезд Гонсало на Стэмфорд Бридж.

Переход Игуаина спровоцирует целую цепь трансферов. Сообщалось, что Милан в ближайшее время объявит о трансфере Пйонтека, а Мората поедет в Мадрид защищать цвета Атлетико.

Поиск пропавшего самолета Салы возобновлен – найдено несколько обломков, шансов найти людей живыми почти нет