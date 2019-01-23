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Игуаин вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в Челси

23 января 11:36 154 Читати українською
Игуаин вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в Челси
Гонсало Игуаин / ESPN

Форвард Милана Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат Ювентусу, вылетел в Лондон, чтобы завершить свой переход в Челси.

Аргентинский нападающий в ближайшее время станет игроком Челси. По информации Sky Sports Игуаин уже вылетел в Лондон для прохождения медосмотра в лондонском клубе.

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Ожидается, что после медосмотра Гонсало подпишет контракт с "синими". Итальянский журналист издания Calciomercato опубликовал фотографию игрока из аэропорта.

Итальянский инсайдер Альфредо Педулла, которым первым сообщил о назначении Маурицио Сарре тренером Челси, также подтверждает переезд Гонсало на Стэмфорд Бридж.

Переход Игуаина спровоцирует целую цепь трансферов. Сообщалось, что Милан в ближайшее время объявит о трансфере Пйонтека, а Мората поедет в Мадрид защищать цвета Атлетико.

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