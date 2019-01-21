Азар розповів, що хотів покинути Челсі влітку

Хавбек Челсі та збірної Бельгії Еден Азар роздумував над відходом з лондонського клубу.

"В Англії я виграв усі трофеї, окрім Суперкубка. Неодноразово говорив, що після Туманного Альбіону хочу спробувати щось нове для себе, але це не означає, що я покину Челсі. Є речі, які можуть змусити мене залишитися.

Челсі назвав Реалу ціну, за яку готовий розглянути трансфер Азара

Після ЧС-2018 я хотів піти з команди, але залишився і зараз демонструю чи не найкращу форму у своїй кар'єрі. Наразі не думаю про те, що мені потрібен якийсь новий виклик", – цитує бельгійця France Football.

ЗМІ останнім часом активно тиражують чутки про можливий перехід Азара у Реал. Раніше Еден зізнався, що завжди любив Реал.

Екс-зірка Порту та Челсі Мейрелеш із хітом 80-х запалив на португальському шоу – вагома заявка на музичну кар'єру