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Ігуаїн найближчим часом прилетить у Лондон для завершення переходу в Челсі

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Ігуаїн найближчим часом прилетить у Лондон для завершення переходу в Челсі
Гонсало Ігуаїн / EPA

Аргентинський форвард за крок від переходу в Челсі.

Як повідомляє Football Italia, Гонсало Ігуаїн у вівторок прилетить у Лондон для залагодження останніх деталей свого переходу в Челсі.

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За інформацією джерела, аргентинець зустрінеться із представниками Ювентуса, якому належить його контракт, перш ніж проходити медобстеження у лондонському клубі.

Італійський інсайдер Альфредо Педулла, яким першим повідомив про призначення Мауріціо Саррі тренером Челсі, також підтверджує переїзд Гонсало на Стемфорд Брідж.

Потенційний перехід Ігуаїна може потягти за собою цілий ланцюг трансферів. Сьогодні повідомлялось, що Мілан найближчим часом оголосить про трансфер Пйонтека, а Мората поїде у Мадрид захищати кольори Атлетіко.

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