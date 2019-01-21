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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Твіттеріада. Розкішна принцеса Мадриду, український клуб цікавиться Роналду, або Він хотів нокаутувати "динамівця"

22:30 91 Читать на русском
Твіттеріада. Розкішна принцеса Мадриду, український клуб цікавиться Роналду, або Він хотів нокаутувати "динамівця"
Сара Саламо / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Роналду – на вістря атаки Вовчанська!

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко стає все популярнішим в Instagram. Кількість фоловерів його акаунту перевалила за 400 тисяч. Шева щиро дякує кожному. А ви вже підписалися на його мікроблог?

шевченко

Олександр Шовковський відстежує тренди і долучився до акції #10YearsChallenge. Поруч – його донечка, яку звати... Олександра.

10 years challenge: як змінилися Роналду, Мессі, Модріч і компанія з 2009 року

шовковський

Потягнуло на ретроспогади і Андрія Вороніна: 2005 рік, початок його роману із теперішньою дружиною Юлею. У той час нападник захищав кольори Байєра.

воронін

Пристрасно кохає свою дружину і агент Іван Піроженко – вони вже 18 років разом.

піроженко

Тренер ФК Львів Вільям Роша Батіста ще у Бразилії, але думками – на перших зимових зборах.

батіста

Хавбек Зорі Богдан Лєднєв стильно повертається із відпустки.

лєднєв

Форвард Кайрата Адерінсола Есеола також повернувся із теплих країв до місця своєї професіональної прописки. Гори у Казахстані – неймовірно красиві.

есеола

В аматорського клубу Вовчанськ – надзвичайно амбіційний тренер Андрій Березовчук. Знаменитий екс-захисник Металіста десантувався у Турині. "Шукаю підсилення на новий сезон", – пояснює він. Роналду запалюватиме у чемпіонаті Харківської області?

березовчук

"Ми знайомі більше 15 років". Ігор Циганик перетнувся із Георгієм Деметрадзе на ветеранському Кубку легенд.

циганик деметрадзе

А от Віктор Вацко тонко тролить у Дубаї. "Із другом Бангури", – іронізує коментатор, натякаючи на легендарний епізод, коли тодішній оборонець Шахтаря Володимир Єзерський переслідував форварда Динамо із очевидним наміром відправити його у нокаут. Гвінейця врятували швидкі ноги.

вацко єзерський

Світ. Хрещений батько, собака Баскервілів і світ високої моди

"Сонна година" у домі Ліонеля Мессі виглядає ось так.

мессі

Андрес Іньєста респектує Санті Касорлі – злому генію Реала, який ефектним дублем позбавив Мадрид двох очок.

касорла іньєста

Іско, якого категорично не влаштовує теперішній наставник Реала, шукає втіхи у товаристві коханої Сари Саламо. Про цю кралю детальніше поговоримо у Бонусах.

іско

Його одноклубник Марсело став хрещеним батьком для цієї крихітки.

марсело

Мегаподія у житті екс-"гірника" Фреда: 16-го січня дружина подарувала йому сина Бенджаміна.

фред

Сер Маркус Решфорд і собака Баскервілів.

решфорд

Екс-хавбек Металіста Хосе Соса завітав до знаменитого турецького кухаря Нусрета Гьокче на соковитий стейк.

соса

Горе-голкіперу Лорісу Каріусу пора зав'язувати із футболом і переходити в індустрію моди. Принаймні, у цього німця присутні всі задатки для успішної кар'єри.

каріус

Твоє обличчя, коли громиш Генгам із рахунком 9:0. Неймар та Дані Алвес руїнами суперника задоволені.

неймар

Перед стартом другого кола Ліги 1 Кавані, Мбаппе і вся братва добряче відпочили у Катарі.

кавані мбаппе

Старики-розбійники також зберігають порох сухим. Златан Ібрагімовіч та Вейн Руні готові "запалити" у новому сезоні МЛС.

ібрагімовіч руні

Головна зірка Чикаго Файр Бастіан Швайнштайгер розминається на березі озера Мічиган.

швайнштайгер

Зе Роберто, якому 44, лише у 2017-му закінчив кар'єру, але однаково пристрасно живе зеленими кольорами свого останнього клубу – Палмейраса.

зе роберто

Екс-форвард Наполі та ПСЖ Есекіель Лавессі вже третій рік поспіль проводить у китайському клубі Хебей Чайна Форчун. Усе в житті 33-річного арргентинця – ванільно і шоколадно.

лавессі

Бонуси. Фатальна жінка збитого льотчика Реала

Отож, Сара Саламо. Мила, красива, сексуальна. Але це тільки для тих, хто не вболіває за Реал. А от фанати Королівського клубу її, як мінімум, недолюблюють. Гарячі голови звинувачують красуню у згубному впливі на Іско. Мовляв, саме через любов до неї вчорашня зірка Реала втратила форму та мотивацію, повністю віддавшись хвилям Амура.

Як би там не було, а Саламо невдовзі ощасливить свого коханого ще більше – зараз вона вагітна. Милуємося фото цієї піренейки і сміємося над мадридськими фанатами, які б комфортно почувалися у Середньовіччі, де красивих жінок спалювали на вогнищах.

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Твіттеріада. Розкішна діва ночі для найтитулованішого футболіста планети, або Що Матерацці розповів Циганику про Зідана

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