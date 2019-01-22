Игуаин в ближайшее время прилетит в Лондон для завершения перехода в Челси

Аргентинский форвард в шаге от перехода в Челси.

Как сообщает Football Italia, Гонсало Игуаин во вторник прилетит в Лондон для улаживания последних деталей своего перехода в Челси.

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По информации источника, аргентинец встретится с представителями Ювентуса, которому принадлежит его контракт, прежде чем проходить медобследование в лондонском клубе.

Итальянский инсайдер Альфредо Педулла, которым первым сообщил о назначении Маурицио Сарри тренером Челси, также подтверждает переезд Гонсало на Стэмфорд Бридж.

Потенциальный переход Игуаина может повлечь за собой целую цепь трансферов. Сегодня сообщалось, что Милан в ближайшее время объявит о трансфере Пйонтека, а Мората поедет в Мадрид защищать цвета Атлетико.

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