Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко продовжить кар'єру в Бордо, повідомляє офіційний сайт жирондинців.

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24-річний футболіст виступатиме за представника Ліги 1 на правах оренди до кінця сезону. Зазначається, що Бордо матиме першочергове право викупу українця.

Нагадаємо, Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга, за який дебютував у 2014 році. З 2016-го – на контракті у Шахтарі: за головну команду не зіграв жодного матчу, виступаючи в орендах (Маріуполь, Ференцварош і СК Дніпро). У поточному сезоні провів за команду Ігора Йовічевіча 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

До слова, Бордо у турнірній таблиці Ліги 1 після 22-х турів посідає сімнадцяту сходинку, маючи у своєму активі 20 очок.

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