"У нас чудові відносини з менеджментом провідних турецьких клубів, справді влітку була конкретна пропозиція від Трабзонспора щодо Довбика, матчі Дніпра-1 регулярно відвідували скаути Бешикташа та Галатасарая, а ще були дзвінки з боку Фенербахче.

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Так, за Довбиком був і є інтерес, були і є контакти, але я хотів би чітко висловити думку – що зараз Артем повністю зосереджений на тому, щоби добре підготуватися та принести максимум користі Дніпру-1 у чемпіонаті України", – цитує Люндовського FanDay.

У поточному сезоні Довбик провів 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач.

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