Челсі звузив пошук наступника Маурісіо Почеттіно до чотирьох кандидатів: Енцо Мареска, Кіран МакКенна і Томас Франк потрапили до шорт-листа лондонського клубу. Про це інформує The Telegraph. Повідомляється, що четвертий кандидат невідомий, але це точно не наставник Штутгарта Себастьян Хьонесс та керманич Жирони Мічел, інтерес до яких "сині" раніше виявляли.

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Наразі боси Челсі не визначилися з пріоритетною ціллю – ймовірно, все вирішать подальші переговори з кожним із кандидатів. Кого б лондонський клуб не обрав, Челсі все одно доведеться заплатити компенсацію за цього тренера: у контракті Франка з Брентфордом прописано клаусулу в розмірі 3 млн фунтів стерлінгів, у контракті МакКенни з Іпсвічем – близько 4 млн фунтів стерлінгів, у контракті Марески з Лестром – 8,5 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, що кольори Брентфорда захищає українець Єгор Ярмолюк.

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