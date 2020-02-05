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Игало признался, на какие жертвы пошел ради трансфера в Манчестер Юнайтед

21:08 87 Читати українською
Игало признался, на какие жертвы пошел ради трансфера в Манчестер Юнайтед
Одион Игало / фото ФК Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Одион Игало рассказал, как проходили переговоры между ним, его агентами и боссами Шанхай Шэньхуа насчет трансфера к "красным дьяволам".

"В 11 вечера в Шанхае мой агент позвонил мне, чтобы сказать, что Манчестер Юнайтед хочет подписать меня.

Манчестер Юнайтед объявил об аренде Игало

Я проснулся среди ночи и начал искать переводчика, чтобы пойти в кабинет руководства, выбить двери и так далее. "Мой агент хочет поговорить с вами, Манчестер Юнайтед интересуется мной, вы должны сделать все, чтобы это произошло".

Так начались переговоры. Я не спал всю ночь, потому что в 7:00 утра по шанхайскому времени там бы закрывалось трансферное окно. С 11 вечера продолжалась бюрократия, переговоры и все такое. Другие команды также звонили, говорили, что тоже хотят меня. Но я сказал своему агенту, что я хочу в Манчестер.

Он сказал: "Тебе урежут зарплату, чтобы ты оказался там". Я ответил: "Мне все равно. Сделай так, чтобы это произошло. Я хочу в Юнайтед. Мне все равно, насколько уменьшится зарплата, я все понимаю, сделай все, чтобы переход состоялся", – поделился Игало в комментарии The Guardian.

Напомним, Игало присоединился к Манчестер Юнайтед в конце зимнего трансферного окна, но еще не успел дебютировать за манкунианцев.

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Англия Одион Игало Одион Игало Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед
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