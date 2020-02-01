Манчестер Юнайтед оголосив про оренду Ігало

Манкуніаці завдяки нігерійському форварду спробують вирішити кадрову проблему в атакувальній лінії.

Форвард китайського Шанхай Шеньхуа Одіон Ігало перейшов в Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт англійського клубу. 30-річний нігерієць приєднався до "червоних дияволів" на правах оренди до кінця сезону. Угода між клубами також передбачає опцію викупу.

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Ігало розпочав професіональну кар’єру футболіста в нігерійському клубі Прайм у 2005 році. Погравши сезон за ще одну місцеву команду Юліус Бергер він у 2007 році перебрався у норвезький Люн, звідки вже за рік за 1,9 млн євро перейшов в Удінезе. Перебуваючи у структурі "б’янконері" Одіон встиг пограти у оренді в Гранаді та Чезені. У жовтні 2014 року він за 8 млн євро став гравцем Уотфорда, звідки у 2017-му перебрався у китайський Чанчунь Ятай за 23,3 млн євро. А в лютому 2019 р. форвард за 5,85 млн євро перейшов у Шанхай Шеньхуа.

У поточному сезоні Ігало взяв участь у 19 матчах на клубному рівні, в яких забив 10 голів. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює футболіста у 6,5 млн євро.

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