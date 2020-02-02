Син Мальдіні дебютував за Мілан – юний форвард продовжив сімейну династію легенд "россонері"

Нападник Мілана Даніель Мальдіні став повноцінним спадкоємцем своїх легендарних батька та діда – Паоло і Чезаре.

Юний форвард замінив Саму Кастільєхо у компенсований час матчу проти Верони (1:1).

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Таким чином, Даніель Мальдіні дебютував у футболці Мілана через 36 років після свого батька Паоло (647 матчів за "россонері") і через 66 після діда Чезаре (347 поєдинків). Зазначимо, що зіркові предки дебютанта грали у захисті, натомість Даніель виступає у нападі. У листопаді юний Мальдіні підписав свій перший професіональний контракт з Міланом до 2024 року.

Нагадаємо, батько 18-річного дебютаната наразі працює технічним директором у структурі "россонері".

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