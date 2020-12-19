"Ібрагімовіч – наче парасоля": директор Мілана оцінив вплив Златана на молодих гравців
Генеральний директор Мілана Іван Газідіс поділився думкою про важливість Златана Ібрагімовіча для "россонері".
"Я радий, що Мілан зараз очолює турнірну таблицю Серії А. Справа не тільки в Златані, який наче парасолька, стримує тиск та допомагає молодим гравцям зростати. Ібрагімовіч продовжує називати себе Бенжамном Баттоном, з роками омолоджуючись.
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Всі гравці, які приїжджають до Мілана, хочуть щось виграти. Перемога в Серії А буде спадщиною, яку Златан залишить, тому що він так багато виграв у футболі. Він легко міг би отримувати свою зарплату і насолоджуватися життям, тому що йому нема чого доводити", – наводить слова Газідіса Goal з посиланням на Sky Sports.
У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.
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