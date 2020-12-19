"Я радий, що Мілан зараз очолює турнірну таблицю Серії А. Справа не тільки в Златані, який наче парасолька, стримує тиск та допомагає молодим гравцям зростати. Ібрагімовіч продовжує називати себе Бенжамном Баттоном, з роками омолоджуючись.

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Всі гравці, які приїжджають до Мілана, хочуть щось виграти. Перемога в Серії А буде спадщиною, яку Златан залишить, тому що він так багато виграв у футболі. Він легко міг би отримувати свою зарплату і насолоджуватися життям, тому що йому нема чого доводити", – наводить слова Газідіса Goal з посиланням на Sky Sports.

У нинішньому сезоні Серії А Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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