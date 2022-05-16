Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч знає, як влаштувати шоу, навіть не виходячи на футбольне поле.

Досвідчений швед навіть у 39 років демонструє, що у ньому досі вирують емоції. На заваді цьому не змогли стати навіть численні травми, через які Златан вкрай мало грає.

Геніальний гол Тео після проходу через все поле у відеоогляді матчу Мілан – Аталанта – 2:0

Напередодні Мілан обіграв Аталанту і тепер перебуває за крок від завоювання чемпіонства. На останню домашню гру сезону команду провела численна армія фанатів, яка оточила автобус команди. Ібрагімовіч настільки бурхливо реагував на уболівальників, що навіть розбив лобове скло.

До слова, у нинішньому сезоні Златан 26 разів виходив на поле у матчах Мілана (сумарно зіграв 1150 хвилин). Цього йому вистачило, щоб забити 8 голів та віддати 3 результативні передачі.

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