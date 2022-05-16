Мілан обіграв Аталанту (2:0) в рамках 37-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Аталанта у секретному режиму готувалася до поїздки на Сан-Сіро, де вона до вчорашнього вечора не програвала 8 (вісім!) років. Джан П'єро Гасперіні проігнорував усі передматчеві заходи, а в ігрових налаштуваннях відмовився від традиційного агресивного пресингу.

Мілан здолав Аталанту, впритул наблизившись до Скудетто: достроковий кінець сезону для Маліновського й шедевр Ернандеса

Бергамаскам тривалий час вдавалося втримувати нічийний рахунок, але необхідність ризикувати призвела до катастрофи. Спочатку Леау в контратаці відкрив рахунок, а слідом Тео організував шедевр. Француз протягнув м'яч від власного до чужого штрафного і забив. Жоден суперник не зміг його зупинити.

Відтак, у останньому турі Мілану буде достатньо не програти Сассуоло, щоб здобути своє 19-те Скудетто.