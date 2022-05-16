Нападающий Милана Златан Ибрагимович знает, как устроить шоу, даже не выходя на футбольное поле.

Опытный швед даже в 39 лет демонстрирует, что в нем до сих пор бушуют эмоции. Препятствием этому не смогли стать даже многочисленные травмы, из-за которых Златан крайне мало играет.

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Накануне Милан обыграл Аталанту и теперь находится в шаге от завоевания чемпионства. На последнюю домашнюю игру сезона команду провела многочисленная армия фанатов, окружившая автобус. Ибрагимович настолько бурно реагировал на болельщиков, что даже разбил лобовое стекло.

К слову, в нынешнем сезоне Златан 26 раз выходил на поле в матчах Милана (суммарно сыграл 1150 минут). Этого ему хватило, чтобы забить 8 голов и отдать 3 результативных передачи.

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