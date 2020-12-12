"У мене великий досвід, а голи ніколи не були проблемою. Я просто продовжую йти вперед. Я вже не той гравець, що був п'ять або десять років тому, ми всі змінюємося, це природний процес нашого розвитку з фізичної точки зору.

Ібрагімовіч зізнався, чого зараз бракує Мілану

Не буду брехати, я вже не бігаю як раніше. Тепер я бігаю більш розважливо. Причина, через яку я вважаю Серію А найскладнішою для нападника, полягає в необхідності виступати на дуже високому технічному рівні. Філософія Італії полягає в тому, що важливіше не пропустити гол, ніж забити самому.

Відчуваю, що застав різні покоління в Мілані. Я грав з Паоло Мальдіні, тепер граю з його сином, Даніелем. Сподіваюся, що зможу зіграти також і з сином Даніеля. Це було б дивом", – цитує Ібрагімовіча BBC.

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