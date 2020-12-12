Ібрагімовіч зізнався, чого зараз бракує Мілану
Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч вміє мотивувати своїх партнерів на здобуття трофеїв.
"Я буду продовжувати, поки не зможу робити те, що роблю. Мені просто потрібно підтримувати себе фізично, а решта вирішиться само собою.
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Мілан перебуває в неймовірній формі – у нас все чудово, все добре. Але поки ми нічого не виграли. Потрібно мати це на увазі", – цитує Ібрагімовіча BBC.
Після 10-ти турів Мілан очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з 26-ма очками. У нинішньому сезоні Серії А 39-річний Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.
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