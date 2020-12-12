"Я буду продовжувати, поки не зможу робити те, що роблю. Мені просто потрібно підтримувати себе фізично, а решта вирішиться само собою.

"Спробуйте мене зупинити": Ібрагімовіч провів "сніжне" тренування, хоча не може грати за Мілан через травму

Мілан перебуває в неймовірній формі – у нас все чудово, все добре. Але поки ми нічого не виграли. Потрібно мати це на увазі", – цитує Ібрагімовіча BBC.

Після 10-ти турів Мілан очолює турнірну таблицю чемпіонату Італії з 26-ма очками. У нинішньому сезоні Серії А 39-річний Ібрагімовіч провів 6 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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