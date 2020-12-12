"У меня большой опыт, а голы никогда не были проблемой. Я просто продолжаю идти вперед. Я уже не тот игрок, который был пять или десять лет назад, мы все меняемся, это естественный процесс нашего развития с физической точки зрения.

Ибрагимович признался, чего сейчас не хватает Милану

Не буду врать, я уже не бегаю как раньше. Теперь я бегаю более рассудительно. Причина, по которой я считаю Серию А самой сложной для нападающего, заключается в необходимости выступать на очень высоком техническом уровне. Философия Италии заключается в том, что важнее не пропустить гол, чем забить самому.

Чувствую, что застал разные поколения в Милане. Я играл с Паоло Мальдини, теперь играю с его сыном, Даниэлем. Надеюсь, что смогу сыграть также и с сыном Даниэля. Это было бы чудом", – цитирует Ибрагимовича BBC.

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