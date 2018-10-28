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Ібрагімовіч перейде в Реал у січні, – ЗМІ

22 жовтня 09:46 5879 Читать на русском
Ібрагімовіч перейде в Реал у січні, – ЗМІ
Златан Ібрагімовіч / Reuters

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч потрапив до сфери зацікавлень мадридського Реала.

"Вершкові" планують підписати нападника в зимове трансферне вікно й розглядають варіант із запрошенням зіркового шведа. Про це розповів журналіст Маноло Лама в ефірі радіостанції Cadena COPE.

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За його інформацією, боси мадридців збираються придбати голеадора для команди, а головним претендентом на переїзд на Сантьяго Бернабеу є 37-річний Златан Ібрагімовіч. Реал має проблеми з результативністю у нинішньому сезоні через відхід Кріштіану Роналду минулого літа.

Форма ж наявних гравців (Бензема, Бейл, Асенсіо та Маріано) залишає бажати кращого. "Галактікос" не зуміли перемогти в п'яти матчах поспіль у всіх турнірах, а також повторили антирекорд, який тримався 28 років.

У сезоні-2018 Златан Ібрагімовіч провів за Гелаксі в МЛС 26 матчів, у яких забив 22 м'ячі.

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