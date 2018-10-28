Марсело хоче покинути Реал взимку та може возз'єднатися з Роналду

Оборонець мадридського Реала Марсело повідомив керівництву клубу про своє рішення піти в найближче трансферне вікно.

Наступним клубом 30-річного бразильця стане Ювентус, у якому грає ще одна колишня зірка "вершкових" – Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Tuttosport.

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Марсело має намір переїхати в Турин у січні. Раніше чутки вже пов'язували лівого оборонця зі "Старою синьйорою". Досвідчений захисник міг перебратися до Італії ще минулого літа, коли Юве оформив трансфер Роналду.

За інформацією видання, боси туринців уже склали план, за яким вдасться оформити трансфер Марсело. Для початку вони продадуть Алекса Сандро в один із клубів АПЛ, а потім за 50-60 млн євро придбають одного з лідерів роздягальні Реала.

Цікаво, що на початку вересня в інтерв'ю клубному телеканалу Марсело заперечив можливість свого відходу з Бернабеу, заявивши, що цілком щасливий в іспанській столиці та залишиться "галактікос" до кінця.