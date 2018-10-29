Ибрагимович перейдет в Реал в январе, – СМИ

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович попал в сферу интересов мадридского Реала.

"Сливочные" планируют подписать нападающего в зимнее трансферное окно и рассматривают вариант с приглашением звездного шведа. Об этом рассказал журналист Маноло Лама в эфире радиостанции Cadena COPE.

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По его информации, боссы мадридцев собираются приобрести голеадора в команду, а главным претендентом на переезд на Сантьяго Бернабеу является 37-летний Златан Ибрагимович. Реал испытывает проблемы с результативностью в нынешнем сезоне из-за ухода Криштиану Роналду прошлым летом.

Форма же имеющихся игроков (Бензема, Бейл, Асенсио и Мариано) оставляет желать лучшего. "Галактикос" не сумели победить в пяти матчах подряд во всех турнирах, а также повторили антирекорд, который держался 28 лет.

В сезоне-2018 Златан Ибрагимович провел за Гэлакси в МЛС 26 матчей, в которых забил 22 мяча.