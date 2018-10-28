toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Реал – Леванте: мадридці повторили антирекорд, який тримався 28 років

20 жовтня 15:12 976 Читать на русском
Реал – Леванте: мадридці повторили антирекорд, який тримався 28 років
Хулен Лопетегі / фото із соцмереж

Мадридський Реал продовжує свою жахливу серію. У матчі з Леванте мадридці повторили ще один антирекорд і все ще не можуть вразити ворота суперників.

Реал в поєдинку 9 туру Прімери проти Леванте пропустив у свої ворота 2 м'ячі вже до 13 хвилини матчу.

Реал на порозі випробувань: 5 вирішальних для долі Лопетегі матчів за 15 днів

Вперше з 22 квітня 1990 року у домашньому матчі чемпіонату Іспанії мадридці пропустили двічі так швидко, повідомляє Mister Chip. Тоді Реал грав проти Логроньєса, а поєдинок завершився внічию 3:3.

Нагадаємо, Реал востаннє забивав ще 22 вересня у ворота Еспаньйола. З того часу "Королівський клуб" програв Севільї (0:3), ЦСКА (0:1), Алавесу (0:1) та зіграв унічию з Атлетіко (0:0).

Після першого тайму рахунок 0:2 на користь Леванте.

Ярмоленко проти гранда АПЛ, Барселона приймає лідера Ла Ліги та ще топ-3 матчі вікенду

Іспанія9 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леванте: Субота 20 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Леванте
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Головне Леванте Леванте Реал Мадрид - Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
42
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук