Реал – Леванте: мадридці повторили антирекорд, який тримався 28 років

Мадридський Реал продовжує свою жахливу серію. У матчі з Леванте мадридці повторили ще один антирекорд і все ще не можуть вразити ворота суперників.

Реал в поєдинку 9 туру Прімери проти Леванте пропустив у свої ворота 2 м'ячі вже до 13 хвилини матчу.

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Вперше з 22 квітня 1990 року у домашньому матчі чемпіонату Іспанії мадридці пропустили двічі так швидко, повідомляє Mister Chip. Тоді Реал грав проти Логроньєса, а поєдинок завершився внічию 3:3.

Нагадаємо, Реал востаннє забивав ще 22 вересня у ворота Еспаньйола. З того часу "Королівський клуб" програв Севільї (0:3), ЦСКА (0:1), Алавесу (0:1) та зіграв унічию з Атлетіко (0:0).

Після першого тайму рахунок 0:2 на користь Леванте.

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