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Ібрагімовіч назвав умову, за якої може повернутись до Серії А

12:40 71 Читать на русском
Ібрагімовіч назвав умову, за якої може повернутись до Серії А
Златан Ібрагімовіч / офіційний сайт МЛС

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч розповів про можливе повернення до Італії.

"Мені 38 років, у мене ентузіазм дитини і таке ж бажання перемагати. Поки я не думаю про своє майбутнє, я буду оцінювати ситуацію разом з сім'єю. Щоб продовжувати грати, мені потрібно щось особливе, що дозволить вогню всередині мене продовжувати палати.

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Італія – ​​мій другий дім. Я вислухаю всі пропозиції, але хочу боротися за максимальну мету. Якщо я повернусь, хотів би боротися за Скудетто, а не просто, щоб мене хтось підписав, тому що я Ібрагімовіч. Я все ще можу грати вирішальну роль. Я не тварина в зоопарку, яку виставляють на показ людям.

У віці 30 років я почав шалено працювати над своїм тілом, щоб підтримувати свій фізичний стан. Зауважте, я сказав "підтримувати", а не "ставати кращим". Це неможливо, я не можу стати кращим, ніж є. Є тільки один Златан Ібрагімович, іншого ніколи не буде. У мене ще є кілька місяців, щоб прийняти рішення. Найважливіше – бути в хорошій формі", – наводить слова Ібрагімовіча La Gazzetta dello Sport.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!

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