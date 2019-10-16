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Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч

22:15 392 Читать на русском
Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч
Франк Рібері та Златан Ібрагімовіч / Фото RMC Sport

Зірковий форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може повернутись в Європу.

Фіорентина має намір підписати Златана Ібрагімовіча, повідомляє La Nazione.

Ібрагімовіч виконав трюк за участі астронавта

Угода 38-річного шведа та Лос-Анджелес Гелаксі завершується в грудні, тому "фіалки" можуть отримати досвідченого форварда безкоштовно. Сам Златан нещодавно заявляв, що не проти повернутись в Серію А, де він раніше захищав кольори Ювентуса, Інтера та Мілана.

Рібері визнаний найкращим гравцем вересня в Серії А

В поточному сезоні МЛС Ібрагімовіч провів 29 матчів, в яких відзначився 30-ма голами та 7-ма асистами.

Нагадаємо, влітку Фіорентина підписала 36-річного ветерана Баварії Франка Рібері.

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Теги
Італія Трансфери Чемпіонату Італії Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Фіорентина Фіорентина Франк Рібері Франк Рібері
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