Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч

Євро-2020 — 22:59 3324
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Україна – Португалія: між Павелком та братами Суркісами спалахнула бійка у VIP-ложі на НСК Олімпійський
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Маліновський потрапив у збірну УЄФА за підсумками тижня відбору до Євро-2020Євро-2020 — 18:42 15471
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"Новий рівень щастя розблоковано": шаленства Зінченка після Португалії вразили світ, але його кохана "пішла" до РоналдуЄвро-2020 — 15:00 11110
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Україна вийшла на Євро-2020, переписавши історію, ювілей Роналду, провал динамівців – головне в 7 і 8 турах відборуЄвро-2020 — 13:55 7944
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Миколенко потрапив у сферу інтересів Фенербахче – захисника Динамо переглядали на матчі України проти Португалії, – ЗМІУкраїна — 11:01 11878