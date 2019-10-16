Фіорентина продовжує полювання на ветеранів – наступним може стати Ібрагімовіч

Зірковий форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч може повернутись в Європу.

Фіорентина має намір підписати Златана Ібрагімовіча, повідомляє La Nazione.

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Угода 38-річного шведа та Лос-Анджелес Гелаксі завершується в грудні, тому "фіалки" можуть отримати досвідченого форварда безкоштовно. Сам Златан нещодавно заявляв, що не проти повернутись в Серію А, де він раніше захищав кольори Ювентуса, Інтера та Мілана.

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В поточному сезоні МЛС Ібрагімовіч провів 29 матчів, в яких відзначився 30-ма голами та 7-ма асистами.

Нагадаємо, влітку Фіорентина підписала 36-річного ветерана Баварії Франка Рібері.