"У Нью-Йорку є Статуя Свободи, а у Швеції – Статуя Златана", – легендарного Ібрагімовіча вшанували на батьківщині

Зірковий форвард Златан Ібрагімовіч отримав персональну статую у рідному місті Мальме, з якого починався його футбольний шлях.

На церемонію відкриття монументальної споруди зібралося чимало прихильників 38-річного нападника, інформує Daily Mail.

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Сам Ібрагімовіч, звичайно, також відвідав захід, організований на свою честь. Шведська футбольна федерація за свій кошт оплатила побудову персональної статуї одного з найуспішніших спортсменів в історії країни. Витвір шведського художника Пітера Лінде виготовлений з бронзи. Його висота становить три метри, а вага – приблизно півтонни. Майстер витратив чотири роки роботи над монументом.

"Коли ви у Нью-Йорку, то у вас є Статуя Свободи, коли ж ви приїжджаєте до Швеції, у вас є Статуя Златана", – скромно прокоментував подію сам винуватець свята.

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