Златан Ібрагімовіч відвідав міланський ресторан у компанії екс-захисника "россонері" Іньяціо Абате, повідомляє Football Italia.

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Цю інформацію виданню підтвердив власник закладу. "Ібра, Іньяціо з ще одним другом другом прийшли провідати мене. Ми пробули там пару годин, а потім вони вирушили додому", – сказав ресторатор.

Нагадаємо, відвідування ресторанів підпадає в Італії під заборону через поширення COVID-19. У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 17 матчів, в яких відзначився 15-ма голами.

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