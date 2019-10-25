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Ібрагімовіч голом та асистом не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі вийти у фінал – команда шведа поступилася з рахунком 3:5

12:43 205 Читать на русском
Ібрагімовіч голом та асистом не допоміг Лос-Анджелес Гелаксі вийти у фінал – команда шведа поступилася з рахунком 3:5
Карлос Вела та Златан Ібрагімовіч / фотоколаж: Футбол 24

Лос-Анджелес Гелаксі поступився Лос-Анджелес у матчі за вихід у фінал плей-офф Західної конференції МЛС.

МЛС. Західна конференція, 1/2 фіналу

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гелаксі – 5:3

Голи: Вела, 16, 40 , Россі, 66, Діоманде, 68, 80 – Павон, 41, Ібрагімовіч, 55, Фельтшер, 77

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Лос-Анджелес став другим фіналістом плей-офф Західної конференції MLS. У півфінальному матчі переможці регулярного чемпіонату у себе вдома здолали земляків з Гелаксі.

У складі переможців по дублю оформили Карлос Вела і Адама Діоманде, також на рахунку мексиканця гольова передача. Ще один гол забив Дієго Россі. Лідер Гелаксі Златан Ібрагімовіч записав на свій рахунок гол і результативну передачу, також у гостей відзначилися Крістіан Павон і Рольф Фельтшер.

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У фіналі Західної конференції Лос-Анджелес зіграє проти Сіетл Саундерз. У вирішальному матчі Східної конференції зійдуться Атланта Юнайтед і Торонто.

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