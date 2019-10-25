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Ибрагимович голом и ассистом не помог Лос-Анджелес Гэлакси выйти в финал – команда шведа уступила со счетом 3:5

12:44 9 Читати українською
Ибрагимович голом и ассистом не помог Лос-Анджелес Гэлакси выйти в финал – команда шведа уступила со счетом 3:5
Карлос Вела и Златан Ибрагимович / фотоколлаж: Футбол 24

Лос-Анджелес Гэлакси уступил Лос-Анджелес в матче за выход в финал плей-офф Западной конференции МЛС.

МЛС. Западная конференция, 1/2 финала

Лос-Анджелес – Лос-Анджелес Гэлакси – 5:3

Голы: Вела, 16, 40, Росси, 66, Диоманде, 68, 80 – Павон, 41, Ибрагимович, 55, Фельтшер, 77

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Лос-Анджелес стал вторым финалистом плей-офф Западной конференции MLS. В полуфинальном матче победители регулярного чемпионата у себя дома одолели земляков из Гэлакси.

В составе победителей по дублю оформили Карлос Вела и Адама Диоманде, также на счету мексиканца голевая передача. Еще один гол забил Диего Росси. Лидер Гэлакси Златан Ибрагимович записал на свой счет гол и результативную передачу, также у гостей отличились Кристиан Павон и Рольф Фельтшер.

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В финале Западной конференции Лос-Анджелес сыграет против Сиэтл Саундерз. В решающем матче Восточной конференции сойдутся Атланта Юнайтед и Торонто.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович МЛС Видеоновости Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Лос-Анджелес Мир Карлос Вела Карлос Вела
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