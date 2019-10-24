Наполі готовий запропонувати контракт Ібрагімовічу, – журналіст

Форвард американського Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч, вочевидь, близький до повернення в італійську Серію А. У послугах шведа зацікавлений Наполі.

Ветеран може продовжити кар'єру на Сан-Паоло. Про це журналіст Ніколо Скіра повідомив у своєму твіттері.

Де Лаурентіс: Трансфер Ібрагімовіча в Наполі залежить від бажання Златана

За його інформацією, Ібрагімовіч зацікавлений у підписанні контракту на 1,5 року та зарплаті в розмірі 5 млн євро за сезон. Натомість президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий запропонувати угоду за схемою 0,5+1. До літа 2020-го досвідчений швед може заробити 1,5 млн євро, а в сезоні 2020/21 – ще 3 млн у євровалюті.

До слова, в нинішньому сезоні МЛС Златан Ібрагімовіч провів 30 матчів, у яких забив 30 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Раніше в Італії він виступав за Ювентус, Інтер і Мілан.

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