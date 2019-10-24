toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ

Наполі готовий запропонувати контракт Ібрагімовічу, – журналіст

13:54 431 Читать на русском
Наполі готовий запропонувати контракт Ібрагімовічу, – журналіст
Златан Ібрагімовіч / фото із соцмереж

Форвард американського Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч, вочевидь, близький до повернення в італійську Серію А. У послугах шведа зацікавлений Наполі.

Ветеран може продовжити кар'єру на Сан-Паоло. Про це журналіст Ніколо Скіра повідомив у своєму твіттері.

Де Лаурентіс: Трансфер Ібрагімовіча в Наполі залежить від бажання Златана

За його інформацією, Ібрагімовіч зацікавлений у підписанні контракту на 1,5 року та зарплаті в розмірі 5 млн євро за сезон. Натомість президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс готовий запропонувати угоду за схемою 0,5+1. До літа 2020-го досвідчений швед може заробити 1,5 млн євро, а в сезоні 2020/21 – ще 3 млн у євровалюті.

До слова, в нинішньому сезоні МЛС Златан Ібрагімовіч провів 30 матчів, у яких забив 30 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Раніше в Італії він виступав за Ювентус, Інтер і Мілан.

"Я відірвався від копів, розігнавшись до 325 кілометрів". Правила життя Златана Ібрагімовіча

blog_ava
Динамо – Копенгаген: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Наполі Наполі Італія Трансфери Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
13
хв
Динамо
22:00
Копенгаген
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук