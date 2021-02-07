Нападник Мілана Златан Ібрагімовіч у 39 років не втомлюється підкорювати нові вершини.

На 31 хвилині матчу проти Кротоне швед відзначився голом, який став для нього 500-им у клубній кар'єрі.

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Найбільше Ібра забивав у футболці ПСЖ – 156. Також він виступав за Мальме (18), Аякс (48), Ювентус (26), Інтер (66), Барселону (22), Манчестер Юнайтед (29), ЛА Гелаксі (53) і Мілан (поки 82). Не слід забувати і про 62 точні удари у 116 матчах за збірну Швеції.

Додамо, що чинний контракт Ібрагімовіча з Міланом розрахований до літа цього року.

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