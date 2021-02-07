Нападающий Милана Златан Ибрагимович в 39 лет не устает покорять новые вершины.

На 31 минуте матча против Кротоне швед отметился голом, который стал для него 500-ым в клубной карьере.

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Больше всего Ибра забивал в футболке ПСЖ – 156. Также он выступал за Мальме (18), Аякс (48), Ювентус (26), Интер (66), Барселону (22), Манчестер Юнайтед (29), ЛА Гэлакси (53) и Милан (пока 82). Не следует забывать и о 62 точных ударах в 116 матчах за сборную Швеции.

Добавим, что действующий контракт Ибрагимовича с Миланом рассчитан до лета этого года.

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