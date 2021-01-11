Роналду відзначився третім фінальним м'ячем у воротах Сассуоло (3:1), допомігши команді вийти в топ-4 Серії А та оформивши чергове досягнення.

Роналду побив "вічне" досягнення Пеле – до історичного рекорду один крок

Завдяки цьому голу Кріштіану зрівнявся з Йозефом Біцаном за кількістю м'ячів в офіційних поєдинках – в обох тепер по 759 голів. Щоправда, чеху для цього знадобилось 495 матчів ще у ХХ столітті, португалець оформив своє досягнення за 1037 поєдинків.

Для абсолютного рекорду CR7 варто забити лише один м'яч. Статись це може вже 13 січня у поєдинку 1/8 Кубка Італії проти Дженоа.

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