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Ібрагімовіч – тренеру ФК Лос-Анджелес: Вали додому, дрібна ш***а

12:39 461 Читать на русском
Ібрагімовіч – тренеру ФК Лос-Анджелес: Вали додому, дрібна ш***а
Златан Ібрагімовіч / твіттер Лос-Анджелес Гелаксі

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович вступив в словесну перепалку з тренером ФК Лос-Анджелес після матчу МЛС.

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч посварився з тренером суперника після фінального свистка у матчі проти ФК Лос-Анджелес.

Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Вела, над яким глузував швед, відповів дублем

Швед почав суперечку з членом тренерського штабу суперників, в ході якого він заявив наступну фразу: "Вали додому, дрібна ш***а".

Нагадаємо, що Ібрагімовіч став героєм матчу Лос-Анджелес Гелаксі – ФК Лос-Анджелес, принісши перемогу хет-триком.

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Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч МЛС Відеоновини Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Гелаксі Лос-Анджелес Лос-Анджелес
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