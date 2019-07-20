Ібрагімовіч – тренеру ФК Лос-Анджелес: Вали додому, дрібна ш***а

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович вступив в словесну перепалку з тренером ФК Лос-Анджелес після матчу МЛС.

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч посварився з тренером суперника після фінального свистка у матчі проти ФК Лос-Анджелес.

Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Вела, над яким глузував швед, відповів дублем

Швед почав суперечку з членом тренерського штабу суперників, в ході якого він заявив наступну фразу: "Вали додому, дрібна ш***а".

Нагадаємо, що Ібрагімовіч став героєм матчу Лос-Анджелес Гелаксі – ФК Лос-Анджелес, принісши перемогу хет-триком.

"Я тут не для того, щоб розслаблятися". Златан Ібрагімовіч розриває МЛС – і це у 37 років!