Ібрагімовіч оформив хет-трик у матчі проти лідера МЛС – Вела, над яким глузував швед, відповів дублем

Лос-Анджелес Гелаксі у дербі проти ФК Лос-Анджелес здобув непросту перемогу завдяки хет-трику Ібрагімовіча (3:2).

У західноамериканському дербі Лос-Анджелес Гелаксі здолав ФК Лос-Анджелес. Головними зірками стали найкращі бомбардири команд – Златан Ібрагімовіч та Карлос Вела. Мексиканець ударом з пенальті відкрив рахунок вже на 4-ій хвилині, однак Златан вже на 8-ій хвилині ефектним ударом шведою зрівняв рахунок, заодно перегравши захисника.

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В другому таймі Ібрагімовіч продовжив феєрити, спочатку забивши головою, а потім ударом з-за меж штрафного оформив хет-трик. Вела в компенсований час оформив дубль, але команда Златана святкувала перемогу.

Нагадаємо, що перед цим матчем Ібрагімовіч глузливо прокоментував гру свого мексиканського суперника: "Вела демонструє найкращу гру в кар'єрі? Йому 29 і він грає в МЛС. А де я був у 29? Правильно – Європа. Це велика різниця".

Відзначимо, що попри поразку, ФК Лос-Анджелес залишається на першій позиції з 46 очками, а Лос-Анджелес Гелаксі з 37 пунктами розташувався на другій сходинці.

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