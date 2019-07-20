Ибрагимович – тренеру ФК Лос-Анджелес: Вали домой, мелкая ш***а

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с тренером ФК Лос-Анджелес после матча МЛС.

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поссорился с тренером соперника после финального свистка в матче против ФК Лос-Анджелес.

Ибрагимович оформил хет-трик в матче против лидера МЛС – Вела, над которым насмехался швед, ответил дублем

Швед начал спор с членом тренерского штаба соперников, в ходе которого он заявил следующую фразу: "Вали домой, мелкая ш***а".

Напомним, что Ибрагимович стал героем матча Лос-Анджелес Гэлакси – ФК Лос-Анджелес, принеся победу хет-триком.

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