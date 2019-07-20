Ибрагимович – тренеру ФК Лос-Анджелес: Вали домой, мелкая ш***а

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович вступил в словесную перепалку с тренером ФК Лос-Анджелес после матча МЛС.
Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович поссорился с тренером соперника после финального свистка в матче против ФК Лос-Анджелес.
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Швед начал спор с членом тренерского штаба соперников, в ходе которого он заявил следующую фразу: "Вали домой, мелкая ш***а".
Напомним, что Ибрагимович стал героем матча Лос-Анджелес Гэлакси – ФК Лос-Анджелес, принеся победу хет-триком.
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