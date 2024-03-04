"Це 100% був центральний матч туру, бо за очками Кривбас займає першу позицію. Нам потрібно було виходити та доводити, що ми також хочемо бути на вершині турнірної таблиці. Ми показали, які у нас наміри на цей чемпіонат. Кривбас трішки створив нам проблем, трішки ми засмучені, особливо другим голом. Не можемо в більшості пропускати від Кривбаса. Шахтар продемонстрував достойну гру та заслужив на цю перемогу.

Скандальний гол у відеоогляді матчу Шахтар – Кривбас – 5:2

Я не дотримався фейр-плей, коли забивав другий гол? А де в правилах є таке, що не можна швидко розігрувати штрафний удар? Якщо суддя мені скаже розіграти по свистку, тоді я розіграю по свистку. Якщо я хочу швидко розіграти, я можу це зробити.

Гравці Кривбаса піднімали Зубкова і очікували що буде пауза... А Зубков сам не може здійнятися на ноги? Чи чому вони допомагали? Це дійсно гарний вчинок, що вони допомогли, але вони повинні бути сконцентровані на грі. Я побачив, що м’яч лежить, та захотів швидко розіграти. Розіграв – забили гол", – поділився Криськів в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Шахтар розбив Кривбас з рахунком 5:2, а Криськів забив скандальний гол, швидко розігравши штрафний удар, поки гравці суперника намагались підняти Зубкова на ноги.

Шахтар зі скандалом розбив Кривбас, не пустивши його на вершину – ганебний "фейр-плей", сім голів і пряма червона