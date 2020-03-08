Хуммельс пояснив, як на Борусію Д вплинули трансфери Холанда і Джана

Захисник дортмундської Борусії Матс Хуммельс розповів про позитивний вплив на команду трансферів Ерлінга Холанда і Емре Джана.

"Зараз у нас новий підхід до справи. Ми приймаємо бій, ми йдемо в боротьбу і не відступаємо. Кілька тижнів тому все було інакше. Зараз у нас інший характер, ми працюємо над ним на тренуваннях.

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Емре і Ерлінг роблять дуже великий внесок завдяки своїй манері гри. Зараз у нас в команді правильне поєднання творців і роботяг, а також гравців, які здатні виконати обидві ролі.

Зараз нам потрібно виграти наступні три матчі, хоча в Парижі ми можемо поступитися і 6:7, якщо будемо грати так само, як у матчі з Менхенгладбахом. Нам необхідно просто виграти два наступні матчі в чемпіонаті, щоб перебувати в хорошому стані і бути готовими до битви з Баварією 4 квітня. Вона зараз дуже сильна, і нам доведеться продемонструвати нашу найкращу гру", – цитує Хуммельса Kicker.

Нагадаємо, після приходу в команду Емре Джана і Ерлінга Холанда Борусія піднялася на 2 місце у Бундеслізі, а також обіграла ПСЖ у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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