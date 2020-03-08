Хуммельс объяснил, как на Боруссию Д повлияли трансферы Холанда и Джана

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс рассказал о положительном влиянии на команду трансферов Эрлинга Холанда и Эмре Джана.

"Сейчас у нас новый подход к делу. Мы принимаем бой, мы идем в борьбу и не отступаем. Несколько недель назад все было иначе. Сейчас у нас другой характер, мы работаем над ним на тренировках.

Боруссия М – Боруссия Д – 1:2 – видео голов и обзор матча

Эмре и Эрлинг делают очень большой вклад благодаря своей манере игры. Сейчас у нас в команде правильное сочетание создателей и работяг, а также игроков, которые способны выполнить обе роли.

Сейчас нам нужно выиграть следующие три матча, хотя в Париже мы можем уступить и 6:7, если будем играть так же, как в матче с Менхенгладбахом. Нам необходимо просто выиграть два следующих матча в чемпионате, чтобы находиться в хорошем состоянии и быть готовыми к битве с Баварией 4 апреля. Она сейчас очень сильна, и нам придется продемонстрировать нашу лучшую игру", – цитирует Хуммельса Kicker.

Напомним, после прихода в команду Эмре Джана и Эрлинга Холанда Боруссия поднялась на 2 место в Бундеслиге, а также обыграла ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дортмунд обыграл Гладбах и выпрыгнул на второе место Бундеслиги – появление Санчо решило судьбу равного дерби Боруссий