Борусія М – Борусія Д – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У центральному матчі 25 туру чемпіонату Німеччини дортмундська Борусія обіграла Борусію Менхенгладбах. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Борусія Д.
Команда Люсьєна Фавра вразила господарів результативною атакою на 8 хвилині – відзначився Азар. Менхенгладбах відігрався після перерви: навіс з кутового, скидка Плеа, гол Штіндля.
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Перемогу "джмелям" приніс Хакімі. Марокканець на 71 хвилині увірвався до штрафного майданчика господарів і майстерно переграв Зоммера.
Завдяки цій перемозі Дортмунд піднявся на друге місце у турнірній таблиці. Менхенгладбах – 5-й.
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