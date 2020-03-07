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Борусія М – Борусія Д – 1:2 – відео голів та огляд матчу

7 березня 23:43 75 Читать на русском
Борусія М – Борусія Д – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Борусія М – Борусія Д – відео голів та огляд матчу

У центральному матчі 25 туру чемпіонату Німеччини дортмундська Борусія обіграла Борусію Менхенгладбах. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Борусія Д.

50’ Ларс Штіндль
 
Торган Азар 8’
Ашраф Хакімі 71’
8’ Торган Азар
50’ Ларс Штіндль
71’ Ашраф Хакімі

Команда Люсьєна Фавра вразила господарів результативною атакою на 8 хвилині – відзначився Азар. Менхенгладбах відігрався після перерви: навіс з кутового, скидка Плеа, гол Штіндля.

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Перемогу "джмелям" приніс Хакімі. Марокканець на 71 хвилині увірвався до штрафного майданчика господарів і майстерно переграв Зоммера.

Завдяки цій перемозі Дортмунд піднявся на друге місце у турнірній таблиці. Менхенгладбах – 5-й.

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Борусія Менхенгладбах - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Німеччина Відеоновини
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