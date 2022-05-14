"Наша русофобія недостатня, сто відсотків. Дуже шкода, що у нас немає таких ракет, які дістають до російських міст. Наші люди, наші діти ховаються від обстрілів. А там сидять і насміхаються над нами. Мені здається, що це нелюди.

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Зараз XXI століття. Люди літають у космос. Хтось створює чіпи, які роблять фантастичні речі. Кожен день цивілізація рухається вперед, а росіяни рухаються в тому, як вбити більше українців.

Як з ними можна розмовляти? Їх треба різати. Якщо дружина телефонує своєму чоловіку-росіянину, і каже, щоб він тут вбивав і гвалтував, то така людина має піти з цього світу. Їх треба, сука, вирізати", – сказав Худжамов у коментарі "Брутальному футболу".

Нагадаємо, українці вже 80-й день мужньо захищають свою батьківщину від вторгнення російських окупантів. Весь світ об'єднався проти кривавого нападу Путіна і Ко і намагається всіляко допомагати та підтримувати нашу державу.

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