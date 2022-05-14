"У сім'ї перейшли на українську мову. А так частіше використовую російську. Моє ставлення до мови не дуже змінилося. Це тільки пропаганда могла розповідати, що якщо говориш російською, то тебе треба "рятувати".

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Я ж ріс на Донеччині, потім грав за донецький Шахтар. Майже все було російською. І жодних проблем.

Можливо, до речі, у тій лояльності й полягала помилка — вартувало активніше переходити на українську. Але до приходу Путіна з його імперськими замашками жодних проросійських настроїв у Донецьку та Донецькій області не було. Я і сам наприкінці кар'єри грав сезон за казанський Рубін. 15-20 років тому ніхто не міг навіть уявити, що Росія воюватиме з Україною", – сказав Ребров в інтерв'ю Зеркало.

Нагадаємо, нині Сергій очолює Аль-Айн – вже у першому сезоні йому вдалось оформити "золотий дубль": 4 травня команда здобула Кубок ліги ОАЕ, а рівно за тиждень стала чемпіоном внутрішньої першості.

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